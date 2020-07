EU fordert besseren Schutz für Saisonkräfte

Brüssel. Die EU-Kommission hat in der Coronakrise zu einem besseren Schutz von Saisonarbeitskräften aufgerufen. Die Pandemie habe ein Schlaglicht auf die teils prekären Wohn- und Arbeitsbedingungen ausländischer Saisonarbeiter geworfen, die das Entstehen von Infektionsbrennpunkten begünstigten, sagte EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit am Donnerstag in Brüssel.

Hunderttausende derartige Wanderarbeiter werden jährlich in wichtigen Bereichen der Wirtschaft ausgebeutet. Aufgabe der EU-Mitgliedsländer sei es, sich um diese »unerlässlichen«, aber schutzlosen Arbeiter zu kümmern. (dpa/jW)