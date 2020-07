Kabul verurteilt Gefechte an Grenze zu Pakistan

Kabul. Afghanistan hat einen militärischen Zwischenfall an der Grenze zu Pakistan, bei dem es Tote und Verletzte gab, scharf verurteilt. Angriffe durch die pakistanische Armee seien inakzeptabel, hieß es in einer Mitteilung des afghanischen Außenministeriums am Mittwoch abend. Außenministerium und Streitkräfte Pakistans äußerten sich zunächst nicht. Am Mittwoch waren afghanische Stellungen an der Grenze zu Pakistan nach Angaben aus Kabul mit Raketen beschossen worden. Afghanische Sicherheitskräfte in der östlichen Grenzprovinz Kunar erwiderten das Feuer. (dpa/jW)