Coronafonds: Frankreich will 35 Milliarden Euro

Paris. Frankreich beansprucht 35 Milliarden Euro aus dem geplanten Coronafonds der Europäischen Union. Regierungschef Jean Castex sagte am Donnerstag in Paris, die Mittel sollten in ein Konjunkturprogramm im Umfang von 100 Milliarden Euro fließen, mit dem die französische Wirtschaft wieder auf die Beine kommen soll. Es soll Anreize für die Industrie und den Umweltschutz enthalten. Der Coronahilfsfonds ist ab Freitag Thema beim EU-Gipfel in Brüssel, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs erstmals seit Beginn der Pandemie wieder treffen. (AFP/jW)