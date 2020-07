Istanbul: Yücel zu Haftstrafe verurteilt

Istanbul. Ein Gericht in Istanbul hat den Journalisten Deniz Yücel wegen »Propaganda« für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu fast zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung sei Yücel freigesprochen worden, sagte sein Anwalt, Veysel Ok, der Deutschen Presseagentur am Donnerstag. Das Urteil wurde in Yücels Abwesenheit gefällt. Ok kündigte Berufung an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Ok gab das Gericht zudem bekannt, dass zwei weitere Ermittlungen gegen Yücel liefen.

In einem Beitrag für die Welt bezeichnete Yücel den Richterspruch als »politisches Urteil«. Gegenüber dpa erklärte er am Donnerstag zudem: »Das Gericht hat sich mit diesem Urteil über das türkische Verfassungsgericht hinweggesetzt. Das zeigt einmal mehr, wie es um die türkische Justiz bestellt ist, nämlich erbärmlich«. (dpa/jW)