Tönnies schlachtet wieder

Rheda-Wiedenbrück. Rund vier Wochen nach dem Coronainfektionsausbruch im Schlachthof von Rheda-Wiedenbrück darf das Unternehmen Tönnies an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Die Stadtverwaltung hob gestern den angeordneten Produktionsstopp mit sofortiger Wirkung auf. Am Freitag soll zunächst ein Probebetrieb wieder aufgenommen werden. Normalerweise werden am Standort pro Tag je nach Marktlage zwischen 20.000 und 25.000 Schweine geschlachtet. Durch den Produktionsstopp im größtem Schlachtbetrieb der BRD konnten Schweinemäster ihre Tiere nicht abliefern.

(dpa/jW)