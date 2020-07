Flughafenverband warnt vor Jobverlust

Berlin. Nach erneut schwachen Passagierzahlen für den Juni hat der Flughafenverband ADV vor dem Verlust Zehntausender Arbeitsplätze gewarnt. »Es herrscht Alarmstufe Rot für die Beschäftigten im Luftverkehr«, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel am Dienstag in Berlin. Notwendig sei eine Verlängerung der Kurzarbeit, da nach dem coronabedingten Einbruch bestenfalls für das Jahr 2023 eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau zu erwarten sei. Ohne verlängerte Kurzarbeit drohe eine beispiellose Stellenstreichung in der Luftverkehrsbranche. (dpa/jW)