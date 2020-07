Gefechte im Kaukasus gehen weiter

Jerewan. Bei den seit Tagen andauernden Gefechten an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus sind auf beiden Seiten erneut mehrere Menschen gestorben. Das armenische Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Jerewan meldete am Dienstag den Tod von zwei Offizieren in den eigenen Reihen. Auf aserbaidschanischer Seite seien zwei ranghohe Offiziere gestorben, teilte das Verteidigungsministerium in Aserbaidschans Hauptstadt Baku mit. Ein Sprecher des Ministeriums sprach von »schweren Gefechten« in der Region Towus im Nordwesten des Landes. (dpa/jW)