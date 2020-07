»Alle sind interessiert, das Kino zu retten«

imago images/Future Image Belegschaft in Aktion: Demonstration von »Colosseum«-Beschäftigten für den Erhalt des Kinos (Berlin, 2.7.2020)

Kürzlich trafen Sie sich mit SPD-Bundestagsmitglied Klaus Mindrup. Mindrup ist einer der Unterstützer der »Rettet das Colosseum«-Kampagne, die Sie gemeinsam mit der Kino­belegschaft ins Leben gerufen haben. Was konnten Sie bislang erreichen?

Klaus Mindrup ist an der Sache immer noch dran und will versuchen, dass wir den Kinobetrieb in irgendeiner Art und Weise fortführen können. Er hat zugesichert, die Kontakte zum Pankower Bezirksbürgermeister Sören Benn von Die Linke nochmals aufzunehmen, der mit dem Betreiber Sammy Brauner ja schon im Gespräch ist. Die Bereitschaft mit uns als Betriebsrat zu reden soll so intensiviert werden. Mindrup möchte außerdem Kultursenator Klaus Lederer, Linke, sowie Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD, mit ins Boot holen.

Die Belegschaft fürchtet, dass die Kampagne im Sand verlaufen könnten, wenn es keine weitere Unterstützung von Politikern gibt.

Stimmt. Wir müssen auf jeden Fall weiter am Ball bleiben. Wir als Kinobelegschaft können es alleine nicht stemmen, denn von Sammy Brauners Seite gibt es Probleme: Er hat uns in unserem ersten und einzigen Gespräch zugesichert, dass er nichts zu verbergen hat und dass wir die Zahlen zur Wirtschaftlichkeit des Kinos durchaus bekommen sollen. Er würde uns alles zur Verfügung stellen, hieß es. Dann ist eine Woche lang gar nichts passiert. Anschließend hat unser Anwalt ihm eine Frist gesetzt, die am 7. Juli ausgelaufen ist. Bisher war alles fruchtlos, wie man so schön sagt. Sprich: Wir haben keine Zahlen, wir können nichts kontrollieren. Was auf der anderen Seite passiert, wissen wir nicht. Um wieder Gesprächsbereitschaft herzustellen, brauchen wir die Politik.

Zumal die Zahlen ein Knackpunkt sind: Sammy Brauner spricht davon, dass ein fortgesetzter Kino­betrieb unter wirtschaftlichen Aspekten aussichtslos sei. Sie als Betriebsrat hingegen sagen, dass es bis auf das Jahr 2018 stets einen positiven Jahresabschluss des »Colosseum« gegeben habe. Wie erklären Sie diese Diskrepanz?

Ich kann es mir nicht erklären. Die Besucherzahlen bis zum März, als wir coronabedingt schließen mussten, waren im guten Schnitt, soweit ich das beurteilen kann. Es ist aus meiner Sicht jedenfalls fragwürdig, dass man die Coronakrise für die Insolvenzanmeldung des Kinos verantwortlich macht, wenn es auf der anderen Seite schon seit mehr als einem halben Jahr einen bewilligten Bauvorbescheid für das Areal gibt.

Aus diesem Bauvorbescheid geht hervor, dass es für die Immobilie bereits konkrete Umbaupläne gebe: Ein mehrstöckiger Bürokomplex soll allem Anschein nach entstehen. Sammy Brauner betont dagegen, dass überhaupt noch nichts spruchreif sei. Was stimmt nun?

Auch in dem einen Gespräch mit uns hat Sammy Brauner geäußert, dass es noch keine Pläne gibt. Wir sagen dann immer: Wenn es keine Pläne gibt, können wir ja auch weiter Kino machen! Außerdem heißt es, die Familie Brauner habe den Bauvorbescheid nicht beantragt, sondern eine Hamburger Immobilienfirma. Dass diese wiederum einen Bauvorbescheid komplett ohne das Zutun der Familie Brauner beantragt, erscheint mir doch etwas unrealistisch.

Am 2. Juli demonstrierten knapp 1.000 Menschen für den Weiterbetrieb des »Colosseum«. Haben Sie mit einer solchen Resonanz gerechnet?

Das hat uns alle umgehauen. Wir haben gedacht, dass 300 Leute kommen – wenn es gut läuft. Das zeigt uns einfach nur, wie wichtig vielen Leuten das »Colosseum« ist. Genauso wenig wie wir wollen sie es sang- und klanglos untergehen lassen. Wir alle sind daran interessiert, das Kino zu retten – in welcher Form auch immer.

Auf der Demo haben Sie Sammy Brauner dazu aufgerufen, »endlich Verantwortung zu übernehmen«. Was meinen Sie damit?

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens haben wir seit Mai keine Löhne mehr erhalten. Ich plädiere dafür, dass sich Herr Brauner im klaren sein sollte, dass wir 43 Kolleginnen und Kollegen sind, die nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen; die Existenzängste haben. Es gibt auch Probleme mit dem Ausstellen der Arbeitsbescheinigungen für die Agentur für Arbeit. Die überwiegende Anzahl der Dokumente ist fehlerhaft. Hinzu kommt eine Verantwortung gegenüber dem Kiez. Das Kino ist seit über 20 Jahren eine Begegnungsstätte.

Welche weiteren Aktionen sind geplant?

Wir wollen weiter Präsenz zeigen und jeden Donnerstag mit Anwohnern, Geschäftsleuten aus der Nachbarschaft, aber auch allen anderen Interessierten vor dem Kino zusammenkommen. Einmal wöchentlich, um Kontinuität in unsere Kampagne zu bekommen. Zudem sind wir dabei, eine neue große Demo zu planen, die spätestens im August stattfinden soll. Wir wollen etwas Großes machen, damit wir nicht nur hier im Kiez Gehör finden, sondern in ganz Berlin.