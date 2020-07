Durchmarsch mit Haken

Czarek Sokolowski/AP/dpa Andrzej Duda bei der Stimmabgabe am Sonntag in Krakow

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Andrzej Dudas Erfolg bei der Präsidentenwahl in Polen könnte sich langfristig als Pyrrhussieg erweisen. Denn das knappste Ergebnis, mit dem in dem Land jemals ein Präsident gewählt wurde, wurde erzielt mit einem unglaublichen Aufwand an finanziellen und »administrativen Ressourcen«: über die Marktplätze tingelnden Ministern und pausenlosem Propagandatrommelfeuer von Seiten des Staatsfernsehens TVP, das den Herausforderer Rafal Trzaskowski wahlweise als Kandidaten »der Deutschen« oder »der Juden« darstellte, in Zweifel zog, ob er eine »polnische Seele« besitze und ihn allen Ernstes für einen Unfall bei den Warschauer Verkehrsbetrieben haftbar zu machen suchte.

Zwar ist Mehrheit Mehrheit, und es kann der PiS kurzfristig egal sein, um welchen Preis sie ihren Staatsnotar im Präsidentenpalast gehalten hat. Aber der sozialpolitische Klientelismus stößt an seine Grenzen, und die anziehende Inflation frisst die Kaufkraft der Transfers auf. Schon jetzt zeigen die »Antikrisenpakete« der Regierung, dass auch unter der PiS die abhängig Beschäftigten die Kosten der Krise bezahlen sollen. Das alles garniert mit patriotischer Sauce, dem Geschwätz, das – wie Brecht schon wusste – nicht satt macht.

Dagegen ist Trzaskowski etwas gelungen, was es in Polen noch nicht gegeben hat: eine Einheitsfront gegen die PiS zu bilden. Allerdings ist diese einstweilen situativ und ohne politisches Programm außer der Parole »Uns reicht’s«. Was der Warschauer OB in der Stichwahl hinzugewonnen hat, waren Leihstimmen von Leuten, die in der ersten Runde andere Kandidaten gewählt hatten. Nicht nur 85 Prozent der Wähler des Linksbündnisses, sondern unter anderem auch 48 Prozent der Anhänger des Nationalisten und Marktradikalen Krzysztof Bosak. Ein politisch ungenießbarer Cocktail. Trotzdem kamen aus den eigenen Reihen sofort Aufrufe, Trzaskowski solle sich nicht auf sein Warschauer OB-Amt zurückziehen – wo ihm die Wiederwahl nach jetzigem Ermessen sicher scheint –, sondern der schwächelnden »Bürgerplattform« ein landesweit erkennbares neues Gesicht verleihen. Mit der ­Perspektive, ein Zweiparteiensystem zu schaffen, in dem diese Formation die Rolle der US-Demokraten spielen soll.

Für das Linksbündnis in seiner bestehenden Form stellt sich mit dem Ergebnis die Frage, wozu es noch gut ist oder sein kann. Beim rhetorischen Einsatz für Minderheiten jeder Art hat ihm Trzaskowski die Show gestohlen, der undankbare Kampf für Beschäftigtenrechte ist eine Domäne der kleinen sozialdemokratischen Partei »Razem«, die damit jedoch nicht über zwei Prozent hinauskommt. Auch wenn sie beim zu erwartenden Bankrott der PiS-Sozialpolitik Enttäuschte gewinnen sollte, wären die immer noch enttäuschte PiSler und keine frischgebackenen Linken. Polen ist mit dieser Wahl weiter nach rechts gerückt.