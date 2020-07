»Rhenus« übernimmt Deutsche Binnenreederei

Bonn. Der Logistikdienstleister »Rhenus SE & Co. KG« darf die Deutsche Binnenreederei AG übernehmen. Das Bundeskartellamt erteilte dafür die nötige Freigabe, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Berliner Reederei, ein Tochterunternehmen der Rethmann-Gruppe, transportiert Güter auf Binnenschiffen, vor allem in Nord- und Ostdeutschland. Trotz einer starken Marktposition gebe es keine »durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken«, rechtfertigte Kartellamtspräsident Andreas Mundt die Entscheidung. (dpa/jW)