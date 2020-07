AfD-Schiedsgericht lädt Kalbitz vor

Berlin. In der Auseinandersetzung um die Parteimitgliedschaft des Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz hat das Bundesschiedsgericht der Partei den Politiker zu einer mündlichen Verhandlung geladen. Die Verhandlung am 27. Juli in Stuttgart soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, heißt es im Beschluss des Schiedsgerichts, aus dem dpa am Montag zitierte. Neben Kalbitz wurden als Vertreter des Parteivorstandes die beiden Kovorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla geladen.

(dpa/jW)