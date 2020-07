»Nähe zur AfD«

imago images/Lichtgut Polizeikontrolle im Stuttgarter Schlossgarten (26.6.2020)

Die Diskussion über die Jugendkrawalle in Stuttgart vom 21. Juni und die polizeilichen Ermittlungsmethoden hält weiter an. Dabei geht es um angebliche Äußerungen des Polizeipräsidenten Franz Lutz, der am Donnerstag im Stuttgarter Gemeinderat über aktuelle Entwicklungen bei der Täterermittlung berichtet hatte. Einem Artikel der Stuttgarter Zeitung zufolge soll Lutz im Zuge seiner Ausführungen gesagt haben, die Polizei wolle »Stammbaumforschung« betreiben (siehe jW vom 13.7.). Stadtrat Marcel Roth (Bündnis 90/Die Grünen), der die Äußerungen des Polizeipräsidenten als erster publik gemacht hatte, sagte am Montag auf Anfrage von jW, er wolle sich vorerst nicht mehr zum Thema äußern. Doch auch Christoph Ozasek, Stadtrat der Fraktion von Die Linke, will das Wort vernommen haben.

Stadt und Polizei dementieren das und berufen sich auf einen 16minütigen Tonmitschnitt der Sitzung, demzufolge das Wort nicht gefallen sei. Statt dessen soll Lutz von »bundesweiten Recherchen bei Standesämtern« gesprochen haben, die dabei helfen sollen, die »Einwanderungshintergründe« einzelner Tatverdächtiger zu ermitteln. Für eine strafrechtliche Aufarbeitung und eine mögliche spätere justizielle Sanktionierung bedürfe es der Einbeziehung aller persönlichen Umstände der Tatverdächtigen, hatte die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag ihr Handeln verteidigt. Insbesondere bei Jugendlichen stünden »Präventionsmaßnahmen« im Vordergrund. Die Polizei spricht von »maßgeschneiderten Konzepten« und erhält Zuspruch von der CDU, genauer Innenminister Thomas Strobl und dessen Parteikollegen Armin Schuster. Derartige »soziologische Täteranalysen« seien »nach solchen Exzessen« Standard, sagte Schuster der Deutschen Presseagentur am Montag.

Der Landessprecher der Partei Die Linke in Baden-Württemberg, Dirk Spöri, forderte am Montag den Rücktritt von Polizeipräsident Lutz. Die Ankündigung, die Nationalität der Eltern auch bei Tatverdächtigen mit deutscher Staatsbürgerschaft abzufragen, kritisierte Spöri als »puren Populismus und Ausdruck von institutionellem Rassismus«. Lutz begebe sich damit »in eine gefährliche Nähe zur AfD, die versucht, die Tatnacht für ihre Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund zu nutzen«. Die Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner bezeichnete jene Ermittlungspraxis am Montag im RTL-Fernsehen als »unnötig« und »diskriminierend«. Bei jugendlichen Straftätern werde zwar auch auf das familiäre Umfeld geschaut, auf Vorstrafen und auf die Situation in der Schule, sagte Renner. Doch solche Abfragen bei Standesämtern seien »ein fatales Signal in einer Situation, in der wir angefangen haben, in der Gesellschaft über Rassismus zu reden«.

Am Wochenende hatte die Stuttgarter Polizei bestätigt, dass sie bei den Ermittlungen zu den Jugendkrawallen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt in Einzelfällen die Nationalität der Eltern von Tatverdächtigen abfragt. An den Krawallen in der Nacht zum 21. Juni waren nach Polizeiangaben 400 bis 500 Menschen beteiligt oder hatten zugeschaut. 32 Polizisten wurden verletzt. Inzwischen seien 39 Verdächtige ermittelt worden.

Auf einer Veranstaltung am Sonntag hatte sich der in diesem Herbst aus dem Amt scheidende Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) gegen Versuche gewehrt, der Migrationsgeschichte der Tatverdächtigen bei der Ursachenforschung großes Gewicht einzuräumen. »Bei der Frage nach der Gewalt ist es nicht wichtig, ob jemand aus Balingen oder aus Syrien kommt.« Kuhn trug mit seinen Äußerungen der Tatsache Rechnung, dass von den 95.000 Einwohnern Stuttgarts, die unter 18 sind, 57 Prozent einen sogenannten Migrationshintergrund haben.