AfD im Saarland vor Spaltung

Saarbrücken. Die AfD-Fraktion im saarländischen Landtag hat den Abgeordneten Lutz Hecker ausgeschlossen. Das teilte der Fraktionsvorsitzende Josef Dörr am Montag in Saarbrücken mit. Grund sei »Vertrauensverlust«. In der Saar-AfD tobt seit Jahren ein Machtkampf. Die Partei hatte bei der Landtagswahl 2017 drei Sitze gewonnen. Nach einem Bericht der Saarbrücker Zeitung vom vergangenen Freitag haben sechs der sieben saarländischen AfD-Kreisverbände Dörr mit dem »vollständigen Bruch« gedroht, sollte Hecker ausgeschlossen werden. (dpa/jW)