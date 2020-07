Schiffe versenken

U.S. Navy/Lt. John J. Mike/Handout via REUTERS

Bei einem Brand auf dem US-Kriegsschiff »USS Bonhomme Richard« am Marinehafen von San Diego sind nach offiziellen Angaben 17 Matrosen und vier Zivilisten verletzt worden. Die Verletzten sind ins Krankenhaus gebracht worden. Auch mehr als zwölf Stunden nach Ausbruch des Feuers am Sonntag morgen (Ortszeit) waren Feuerwehrleute und Polizei mit Löscharbeiten beschäftigt (siehe Bild), wie die »US Navy« am Sonntag abend auf Twitter mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar. Berichten zufolge kam es zu einer Explosion infolge eines Überdrucks. (dpa/jW)