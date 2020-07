imago images/BildFunkMV »Das richtige Signal für Volk und Wirtschaft«

Neben dem Abstandhalten sei das Maskentragen »die sinnvollste Prävention«, schrieb Joachim Müller-Jung am 8. Juli 2020 in der FAZ und fuhr fort: »Sehr viel sinnvoller also als der politische Streit darüber, ob ein Lappen im Gesicht das richtige Signal für Volk und Wirtschaft sei, wäre es deshalb, den Willen zur vorbeugenden Pandemie-Politik auch vorwärts zu diskutieren.«

Ein guter Rat. Aber wie diskutiert man etwas vorwärts? Statt rückwärts?

Das Vorwärtsdiskutieren scheint aus der DDR zu stammen. »Aus dieser sozialdemokratischkommunistischen Partei, so will ich es mal nennen, wurde eine marxistischleninistische Partei. Und da wurde zur Sache gesprochen. Dann ist bei uns ein Begriff aufgekommen, man müsse vorwärts diskutieren«, hieß es laut Google Books 1962 in der Zeitschrift Sinn und Form. Ein halbes Jahrhundert danach organisierte die Partei Die Linke in Dresden eine Konferenz zum Thema Grundeinkommen und gab in einem Reader die Wortmeldung eines Teilnehmers wieder: »Deswegen sag ich, Schulter an Schulter, mit Differenzen umgehen und ein bisschen mehr vorwärts diskutieren, dann werden wir auch die Menschen mitreißen, sonst nicht.«

Auf Umwegen schlich sich das Vorwärtsdiskutieren anschließend oder unterdessen in den allgemeinen Sprachgebrauch ein. »Ich wünschte lebhaft die Zweckmäßigkeit zu haben, darüber mit Ihnen mehr vorwärts diskutieren zu können«, teilte der Manager eines Hotels im Mai 2015 via Tripadvisor einem unzufriedenen Gast mit, und am 31. Oktober 2018 twitterte ein gewisser Daniel Hübner: »Unabhängig von Befindlichkeit und Vergangenheit bleibt trotzdem festzustellen: Eine Ausnahmesituation für die Stadt ist auch immer eine Ausnahmesituation für Ihre Lokalredaktion(en). Man sollte auch zum aktuellen Thema nicht rückwärts, sondern vorwärts diskutieren.«

Was das Vorwärtsdiskutieren vom Rückwärtsdiskutieren unterscheidet, hat vor zwei Jahren dankenswerterweise der Lokalpolitiker Peter Hummel im Namen der Bürger- und Wählervereinigung Vöhrenbach dargelegt. In der Kontroverse über den Umbau des Kinderbeckens im örtlichen Freibad »Schwimmi« hat er laut Suedkurier.de erklärt, es gebe »kein gutes Bild im Gemeinderat ab, wenn man ›rückwärts diskutiert‹. Man sollte nicht eine Arbeit beauftragen und dann im Nachhinein wieder kritisieren, es sollte positiv diskutiert werden.«

Merken Sie sich das für Ihr nächstes Beziehungsgespräch. Sagen Sie einfach: »Können wir nicht ein bisschen mehr vorwärts diskutieren? Schulter an Schulter?«