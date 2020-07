»Racial Profiling«: Studie nie vorgesehen

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte offenbar nie die Absicht, eine Studie über Rassismus bei der Polizei (siehe jW vom 8.7.) in Auftrag zu geben. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag und verwies zur Begründung auf einen Beschluss der Innenministerkonferenz vom vergangenen Dezember, beim Bundesamt für Verfassungsschutz eine »Zentralstelle zur Erfassung und Aufklärung rechtsextremistischer Umtriebe im öffentlichen Dienst« aufzubauen. In der Studie sollte es insbesondere um sogenanntes Racial Profiling gehen, bei dem Beamte Menschen allein aufgrund von äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe kontrollieren. (AFP/jW)