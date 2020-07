Erster Ground Zero

U.S. National Archives and Records Administration Um die erste Atombombe der Welt zu testen, wurde eigens ein Stahlgerüst in der Wüste von New Mexico gebaut

Am 16. Juli 1945 morgens wurde zur technischen Gewissheit, was jahrelang nur einige der klügsten Naturwissenschaftler der Welt ahnten: Die Menschheit hatte ein Mittel geschaffen, sich selbst von diesem Planeten zu tilgen. Doch der Reihe nach.

Am Ende des 18. Jahrhunderts konnte der deutscher Chemiker Martin Heinrich Klaproth zum ersten Mal das chemische Element Uran isolieren, doch erst rund 100 Jahre später konnten dessen Eigenschaften vom französischen Physiker Antoine Henri Becquerel beschrieben werden. So richtig wusste man nichts damit anzufangen. Dass es genutzt werden konnte, Film zu schwärzen, ging in der allgemeinen Euphorie, die die Entdeckung der Röntgenstrahlung hervorbrachte, fast ein bisschen unter. Erst die geniale polnische Wissenschaftlerin Marie Sklodowska Curie nahm sich des radioaktiven Materials an, erforschte seine Strahlenwirkungen, bekam zusammen mit ihrem Mann Pierre Curie und Becquerel dafür 1903 den Nobelpreis für Physik und wurde auch eines der ersten bekannten Opfer des Elements.

Nicht nur die Strahlung, auch die Reaktionsfähigkeit radioaktiver Isotope faszinierte die Physiker und Chemiker am Beginn des 20. Jahrhunderts. Theoretisch konnte berechnet werden, dass beim Zerfall eines Atomkerns riesige Mengen sogenannter Bindungsenergie frei werden müsste. Der neuseeländische Physiker Ernest Rutherford erkannte, dass man den Kern, um ihn zum Reagieren zu zwingen, mit Teilchen beschießen müsse. Doch die erste experimentelle Kernspaltung gelang den deutschen Wissenschaftlern Otto Hahn und Fritz Straßmann 1938 am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie. Ganz wesentliche Vorarbeiten dazu hatte die österreichische Kernphysikerin Lise Meitner geleistet, die jedoch zum Zeitpunkt des Experiments bereits nach Schweden geflohen war – als Jüdin war sie in Nazideutschland nicht sicher. Einigen Wissenschaftlern war sofort klar, dass man die Energiemengen, die bei einer Kernreaktion frei wurden, auch destruktiv verwenden konnte.

Angst vor einer Nazibombe

Ende der 30er Jahre waren viele jüdischstämmige Wissenschaftler nach Großbritannien oder in die USA geflohen, unter ihnen auch Albert Einstein. Ende Juli bis Anfang August 1939 bekam Einstein in seinem US-Domizil Besuch von dem ungarischen Physikerkollegen Leo Szilard, der bis zu seiner Flucht vor den Nazis 1933 am Kaiser-Wilhelm-Institut gearbeitet hatte. Er brachte Einstein den Entwurf eines Briefs an US-Präsident Franklin D. Roosevelt mit und bat ihn, wegen seines größeren Renommees, den Brief zu unterzeichnen und an den Präsidenten zu schicken. Aus Sorge über die Ereignisse in Nazideutschland kam der Friedensfreund Einstein dem Wunsch nach und machte in dem Brief darauf aufmerksam, dass die Deutschen in der Kernforschung weit fortgeschritten wären. Da man diese Forschung auch zum Bau einer Bombe benutzen könne, bat er Roose­velt darum, sich des Themas anzunehmen und die Arbeiten in diese Richtung zu intensivieren. Die Vorwürfe, die Einstein sich nach dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 durch die USA nachträglich selbst machte, sind allerdings unbegründet. Sein Brief kam zwar bei der US-Regierung an, löste dort allerdings keine größeren Aktivitäten aus. Dazu misstrauten vor allem das FBI und leitende Regierungsmitarbeiter dem Emigranten Einstein viel zu sehr, er galt als friedens- und sozialismusaffin und damit unamerikanisch. Auch die Forschungen anderer Wissenschaftlerteams in den USA erlangten zunächst kaum Einfluss auf das Regierungshandeln.

Das änderte sich erst Ende 1941, als britische Forschungsergebnisse, samt eines warnenden Memorandums, in US-Regierungskreise gelangten. Darin wurde nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Deutschen schon an einer »Bombe« basteln könnten. Letzteres erwies sich zwar im nachhinein als Überschätzung der deutschen Möglichkeiten – es löste jedoch jene Aktivitäten aus, die schlussendlich zum Bau der ersten Nuklearwaffen führten.

1942 diskutierten verschiedene US-Physiker, unter ihnen Robert Oppenheimer und Edward Teller, in Berkeley die vorliegenden Ergebnisse. Zur Gründung eines regierungsamtlichen Programms trugen auch Berichte norwegischer Widerstandskämpfer über die Intensivierung des für die Uranverarbeitung wichtigen »schweren Wassers« durch das norwegische Unternehmen Norsk Hydro bei. Allerdings gelang es dem Widerstand, die für Nazideutschland geplante Produktion zu sabotieren.

Gründung des Projekts

Am 16. September 1942 wurde schließlich unter der Leitung von US-Brigadegeneral Leslie R. Groves mit dem Bau einer geheimen Forschungsanlage in Los Alamos (New Mexico) begonnen, einer der wichtigsten Standorte des »Manhattan Project« (einer Verkürzung des Tarnnamens »Manhattan Engineer District« für das Hauptquartier der Planungsphase in New York City). Später wurde der Physiker Oppenheimer der wissenschaftliche Leiter des unmittelbaren Bombenbaus im »Trinity Project«. Während Groves mit höchster staatlicher Unterstützung die wirtschaftlichen und technologischen Voraussetzungen für die Arbeiten organisierte und dabei Dutzende Betriebe einbezog, blieb es Oppenheimer vorbehalten, fähige Wissenschaftler und Techniker zu rekrutieren. Der glänzende Organisator und Motivator konnte zahlreiche Wissenschaftler gewinnen, die vor den Faschisten in Europa fliehen mussten. Deren Hauptmotivation lag darin, mitzuhelfen, im Atombomben-Wettlauf nicht den Nazis zu unterliegen. Es kann angesichts der Kriegsverbrechen von Hiroshima und Nagasaki mit Hunderttausenden Toten allerdings darüber spekuliert werden, ob das Anfang 1945 auch noch die Hauptmotivation der US-Mächtigen war.

Auch die beteiligten Wissenschaftler gingen unterschiedliche Wege. Teller arbeitete nach 1945 unverdrossen weiter an der Entwicklung einer Wasserstoffbombe, manchen kamen aber auch Zweifel, die nach 1945 in diversen pazifistischen Aktivitäten mündeten (berühmt wurde das »Russell-Einstein-Manifest« gegen Nuklearwaffen von 1955). Wieder andere, wie der am Manhattan-Projekt beteiligte deutsche Physiker Klaus Fuchs, sorgten dafür, dass die USA nicht alleinige Atommacht blieb, indem sie der Sowjetunion wichtige Informationen übermittelten.

Insgesamt hatten 1945 rund 150.000 Menschen in den USA und Kanada an dem Projekt gearbeitet. Ihr Ergebnis hing Mitte Juli 1945 als etwas unförmiger Metallkoloss an einem 30 Meter hohen Stahlgerüst mitten in der Wüste New Mexicos. Es handelte sich um den Prototyp einer Plutonium-Implosionsbombe mit einer Sprengkraft von 21 Kilotonnen. In neun Kilometer Entfernung saßen mehr als 250 Leute und warteten auf die Explosion. Um 5 Uhr 29 Ortszeit erfolgte die verspätete Zündung. Erstmals stieg der charakteristische Pilz bis in eine Höhe von 12 Kilometern und hinterließ einen Explosionskrater mit einem Durchmesser von 330 Metern. Die Büchse der Pandora war geöffnet.