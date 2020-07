»Erinnerung an Erich Mühsam«. Der am 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg von Nazis ermordete Dichter, Antifaschist und Anarchist Erich Mühsam war von Juli 1927 bis Februar 1933 ein bekannter Bewohner der Hufeisensiedlung in Berlin. Gedenken, Sonnabend, 11.7., 15 Uhr, am Erich-Mühsam-Gedenkstein, Dörchläuchtingstr. 52, Berlin. Veranstalter: Initiative »Hufeisern gegen rechts«

»Gegen TTIP und andere Freihandelsfallen«. Fahrraddemo für eine ökologisch-soziale Wende in Sachen Mobilität, Energie, Ernährung, Ressourcen und soziale Gerechtigkeit. Sonnabend, 11.7., 16 Uhr, Laurentiuspl., Wuppertal. Infos zur Demoroute unter facebook.com/keinTTIPmitWuppertal, Veranstalter: Wuppertaler Aktionsbündnis

»Sang und Klang – Solidaritätsfestival für Folk und Lied aus Deutschland«. Online sieben Stunden Live-Musik, 14 Acts und Interviews. Mit Wenzel, Dota, Strom & Wasser, Sarah Lesch, Stoppok, Malbrook u. v. a. Sonnabend, 11.7., 16 Uhr, Livestream: sangundklang.com/livestream Veranstalter: Magazin Folker u.a.

»Geheimes Karlshorst«. Führung und Kiezspaziergang durchs ehemalige sowjetische Sperrgebiet. Sonntag, 12.7., 11 Uhr: Museumsführung »Die Kapitulation am 8./9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst«, 15 Uhr: Spaziergang. Anmeldung unter kontakt@museum-karlshorst.de oder 030-50 15 08 10. Teilnahme: 3/ 2 €. Veranstalter: Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.