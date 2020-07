Flaschen, Steine, Böllerei

Heidenheim/Bremen. Fußballprofis von Werder Bremen sind nach dem Klassenerhalt in der Relegation von Heidenheimer Anhängern attackiert worden. Auf dem Weg aus der Kabine in den Mannschaftsbus wurden die Spieler des Erstligisten am Montag abend mit Bier übergossen. Einige Fans des Zweitligisten versuchten, gegen die Spieler tätlich zu werden. Der Bus wurde mit Flaschen und Steinen beworfen, dabei ging eine Scheibe zu Bruch.

Während der Partie waren nach etwa einer Stunde Spielzeit rund 50 Anhänger des FCH auf der Tribüne der Voith-Arena aufgetaucht, zwar nur für wenige Minuten, aber es war ein klarer Verstoß gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fußballliga.

Auch in Bremen kam es in der Nacht zu Dienstag zu Fanausschreitungen. Flaschen und Böller wurden geworfen, die Polizei setzte Reizgas ein. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen. (sid/jW)