Offiziell kaum rechte Fälle an Polizeischule

Berlin. An der Akademie der Berliner Polizei im Bezik Spandau hat es in den vergangenen Jahren nach offiziellen Angaben fünf Vorfälle »mit rechtsextremistischem oder fremdenfeindlichem Bezug« gegeben. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus hervor. Dabei ging es demnach um islamfeindliche bzw. faschistische Symbole und Parolen an zwei Standorten der Polizeiakademie sowie einmal um »rechtsmotivierte« beleidigende Äußerungen, wie die Deutsche Presseagentur am Dienstag berichtete. Die Täter müssen demnach nicht in allen Fällen Polizeischüler gewesen sein, weil es dort neben der Ausbildung auch Fortbildungen gibt, so der Senat. Insgesamt werden in der Ausbildungsstätte ständig etwa 2.500 Polizeischülerinnen und -schüler von rund 230 Lehrkräften unterrichtet. (dpa/jW)