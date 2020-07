Warren Buffett steigt ins Erdgasgeschäft ein

Omaha. Die Investmentgesellschaft »Berkshire Hathaway« von US-Investor Warren Buffett hat sich mit dem Energiekonzern »Dominion Energy« auf den Verkauf von dessen Erdgaspipeline sowie des Speichergeschäfts geeinigt, teilte Berkshire Hathaway am Montag mit. Die Transaktion hat einen Wert von annähernd 9,7 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro). Etwa vier Milliarden Dollar wird Buffetts Firma bar bezahlen und zudem Schulden im Volumen von 5,7 Milliarden Dollar übernehmen, wie es in einer Pressemitteilung von Dominion Energy am Sonntag (Ortszeit) hieß. (dpa/jW)