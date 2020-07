Indien: Hohe Zahl an Coronavirusinfektionen

Neu-Delhi. In Indien hat sich die Zahl der Coronainfizierten offiziell auf fast 700.000 erhöht. Damit ist es das am drittstärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Wie das Gesundheitsministerium des Landes am Montag mitteilte, wurden binnen 24 Stunden rund 24.000 weitere Infektionen mit dem Virus gezählt. Die Zahl stieg damit auf 697.358. Der Subkontinent überholte somit Russland, wo mehr als 681.000 Fälle registriert wurden. Am stärksten betroffen sind die indischen Metropolen, Neu-Delhi und Mumbai zählten beide rund 100.000 Infektionsfälle. Insgesamt starben in Indien nach offiziellen Angaben bislang 19.693 Menschen an der Viruserkrankung. (AFP/jW)