Flüchtlinge harren vor Malta aus

Valletta. Mehr als 50 aus dem Mittelmeer gerettete Migranten harren Berichten zufolge seit dem Wochenende unter schlimmen Bedingungen auf einem Frachtschiff vor Malta aus. Sie hätten in Tierställen an Bord der »MV Talia« schlafen müssen, hieß es in der Times of Malta. Die 53 Menschen seien am Sonnabend von dem Transportschiff, das Vieh nach Libyen gebracht habe, aus dem Meer gerettet worden. Von den Behörden in Valletta gab es keinen Kommentar zur Lage auf dem Schiff. (dpa/jW)