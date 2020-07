Neuer Präsident in Santo Domingo

Santo Domingo. Die Präsidentschaftswahl in der Dominikanischen Republik hat offenbar der Oppositionspolitiker Luis Abinader von der Modernen Revolutionären Partei (PRM) gewonnen. Die Rivalen des 52jährigen Sozialdemokraten erkannten in der Nacht zum Montag seinen Sieg an. Die bisherigen Teilergebnisse zeigten eine »unumkehrbare Tendenz«, räumte Abinaders Hauptkonkurrent Gonzalo Castillo von der bislang regierenden Dominikanischen Befreiungspartei (PLD) ein. Laut veröffentlichten Teilergebnissen kam Abinader auf 53 Prozent. (AFP/jW)