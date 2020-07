Polen: Präsident will Adoption einschränken

Warschau. Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Polen hat Amtsinhaber Andrzej Duda einen Vorschlag für eine Verfassungsänderung unterzeichnet, wonach gleichgeschlechtliche Paare von der Adoption von Kindern ausgeschlossen werden sollen. Dies meldete die Nachrichtenagentur PAP am Montag. Der Vorschlag des von der rechten Regierungspartei PiS unterstützten Präsidenten geht nun ans Parlament. Die PiS verfügt dort allerdings nicht über die Zweidrittelmehrheit, die für eine Verfassungsänderung nötig ist. Im Rennen um das Präsidentenamt muss sich Duda am 12. Juli einer Stichwahl gegen seinen Herausforderer Rafal Trzaskowski stellen. (dpa/jW)