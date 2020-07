Europarat gegen rassistische Polizeikontrollen

Strasbourg. Der Antidiskriminierungsausschuss des Europarats hat stärkere Maßnahmen gegen rassistische Polizeikontrollen gefordert. Es müsse in allen europäischen Ländern explizit gesetzlich verboten werden, forderte das Expertengremium ECRI am Montag. Die rassistischen Kontrollen seien demütigend und führten zu Stigmatisierung, kritisierte diese Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Es sei wichtig, eine Polizeikultur zu schaffen, in der Rassismus keinen Platz habe und aktiv verhindert werde. Die ECRI hatte zuvor auch eine Studie zu Racial Profiling innerhalb der deutschen Polizei empfohlen. (dpa/jW)