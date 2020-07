Österreich will raus aus »Eurofighter«-Vertrag

Wien. Österreich hat vor, aus dem »Eurofighter«-Vertrag auszusteigen. Das teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag mit. Das Land hatte sich 2003 für den Kauf der Kampfflugzeuge entschlossen. Dieser ist bis heute das größte Rüstungsgeschäft der Nachkriegsgeschichte in Österreich. Die Regierung in Wien beklagte später, dass sie über Ausstattung der Abfangjäger und die Lieferfähigkeit des Herstellers getäuscht worden sei. Zudem kamen Korruptionsvorwürfe auf. Österreich wird daher laut Tanner weiterhin alle Rechtsmittel ausschöpfen, um aus dem »Eurofighter«-Vertrag auszusteigen und entschädigt zu werden. (dpa/jW)