Dänemark: Grünes Licht für »Nord Stream 2«

Kopenhagen. Dänemark hat den Einsatz von Spezialschiffen in seinen Gewässern erlaubt und macht damit den Bau des letzten Teilstücks der Gaspipeline »Nord Stream 2« möglich. Die Behörden gaben am Montag grünes Licht für russische Rohrverlegungsschiffe, die die insgesamt 1.230 Kilometer lange Verbindung zwischen Deutschland und Russland vollenden sollen. Das Projekt hatte sich wegen der Sanktionen der US-Regierung gegen beteiligte Firmen verzögert. Washington will selbst Flüssiggas nach Europa exportieren lassen. Die Sanktionen trafen auch die niederländisch-schweizerische Firma »Allseas Group«, die daraufhin die Arbeit einstellte. Ersetzt werden sollen deren Schiffe nun durch russische, die ihre Position mittels eines Ankers fixieren. Wegen der stark verbreiteten Kriegsmunition auf dem Ostseegrund war dafür eine gesonderte Genehmigung erforderlich. (Reuters/jW)