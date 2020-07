»Gegenregierung« im Visier

Prensa Miraflores/dpa Will sich die Vermögenswerte der venezolanischen Regierung aneignen: Der »Dieb« Carlos Vecchio auf einem von Vizepräsidentin Delcy Rodríguez präsentierten Bild (Caracas, 1.10.2019)

Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab hat am Freitag (Ortszeit) Haftbefehle gegen elf Mitglieder der als illegal betrachteten »Gegenregierung« des Oppositionspolitikers Juan Guaidó erlassen. Den Gefolgsleuten des selbsternannten »Interimspräsidenten«, der von Washington sowie rund 50 weiteren der 193 UN-Mitgliedsländer als Regierungschef des südamerikanischen Landes anerkannt wurde, wird unter anderem Hochverrat, Amtsanmaßung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Justizbehörden beschuldigen die Gesuchten außerdem, an dem Versuch beteiligt zu sein, der Regierung des gewählten Präsidenten Nicolás Maduro den Zugriff auf Teile des Staatsvermögens zu entziehen. Die Haftbefehle ergingen, einen Tag nachdem der Oberste Gerichtshof Großbritanniens entschieden hatte, die von der Maduro-Regierung bei der Bank of England eingelagerten Goldreserven im Wert von 900 Millionen Euro nicht an diese zurückzugeben, da die britische Regierung Guaidó als rechtmäßigen »Übergangspräsidenten« Venezuelas anerkenne.

Unter den zur Festnahme ausgeschriebenen Regierungsgegnern befinden sich unter anderem der von Guaidó ernannte »Außenminister« Julio Borges sowie die »Botschafter« der »Gegenregierung« in Washington (Carlos Vecchio) und London (Vanessa Neumann). Borges, dem eine Beteiligung an dem gescheiterten Attentat auf Maduro im August 2018 vorgeworfen wird, befindet sich seitdem auf der Flucht vor der venezolanischen Justiz und lebt in Kolumbien. Der ehemalige Chef der Guaidó-Partei »Voluntad Popular« (Volkswille), Vecchio, hatte früher als Anwalt die Interessen des US-Ölkonzerns Exxon Mobil in Venezuela vertreten. Er wird im Zusammenhang mit gewalttätigen Protesten im Frühjahr 2014, bei denen 43 Menschen ums Leben kamen, in Venezuela bereits per Haftbefehl gesucht und setzte sich in die USA ab, um sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen.

Ende Juni war Vecchio von verschiedenen Medien mit der Aussage zitiert worden, dass die »Gegenregierung« Gespräche mit dem US-Justizministerium führe, um an Vermögenswerte der venezolanischen Regierung zu kommen. Auch der ebenfalls zur Fahndung ausgeschriebenen Guaidó-Vertrauten Neumann, einer in Venezuela geborenen Unternehmerin mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, wird Landesverrat vorgeworfen. Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez hatte sie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz beschuldigt, London für die Anerkennung Guaidós und die Überlassung der Goldreserven den Verzicht auf die von Caracas beanspruchte Esequibo-Region angeboten zu haben.

Das knapp 160.000 Quadratkilometer große – im 19. Jahrhundert von Großbritannien eroberte – Esequibo-Gebiet wird derzeit von Guyana verwaltet, das 1966 seine Unabhängigkeit erhielt. Venezuela beruft sich jedoch auf ein im selben Jahr mit London in Genf unterzeichnetes Abkommen, aus dem Caracas einen Gebietsanspruch ableitet. 2015 verschärfte sich der Konflikt, nachdem die Regierung Guyanas Konzessionen zur Ausbeutung von Erdölvorkommen im Meeresgebiet von Esequibo an den US-amerikanischen Ölmulti Exxon Mobil vergeben hatte. Venezuelas fordert von Exxon und Guyana, die Aktivitäten in der Region zu beenden, weil deren Status ungeklärt sei. Guyana hatte zunächst eingeräumt, dass es sich um ein »infrage stehendes Gebiet« handelt.

Während Jorge Arreaza, Venezuelas Außenminister, Guyana im Februar zu bilateralen »freundschaftlichen Verhandlungen« auf der Basis des Genfer Abkommens aufforderte, will die Regierung in Georgetown den Streit vom Internationalen Gerichtshof (IGH) klären lassen. Dieser kann einen Fall aber nur dann verhandeln, wenn alle beteiligten Parteien die Zuständigkeit anerkannt haben. Caracas hat das bisher nicht akzeptiert. An einer per Videokonferenz abgehaltenen ersten mündlichen Anhörung hatte am vergangenen Dienstag deshalb kein Vertreter des Landes teilgenommen. Die Richter in Den Haag forderten Guayana daraufhin auf, bis zum 6. Juli schriftlich darzulegen, ob »alle möglichen friedlichen Mittel« ausgeschöpft worden seien, um den Konflikt ohne Gang zum IGH beizulegen. Erst danach soll dessen Zuständigkeit geprüft werden.