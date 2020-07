Dominikanische Republik wählt

Santo Domingo. Inmitten der Coronakrise hat die Dominikanischen Republik am Sonntag (Ortszeit) Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgehalten. Die Favoriten für das Präsidentenamt stammen beide aus dem Mitte-links-Lager: Luis Abinader von der oppositionellen Modernen Revolutionären Partei (PRM) lag in den jüngsten Umfragen vor Gonzalo Castillo von der regierenden sozialdemokratisch orientierten Dominikanischen Befreiungspartei (PLD). Der scheidende PLD-Präsident Danilo Medina kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren. In dem Karibikstaat mit elf Millionen Einwohnern wurden nach offiziellen Angaben bislang mehr als 34.000 SARS-CoV- 2-­Infektionen registriert, mehr als 800 Menschen starben. (AFP/jW)