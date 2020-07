Istanbul: Prozessbeginn im Fall Chaschukdschi

Istanbul. Am Freitag hat in Istanbul der Prozess gegen 20 Verdächtige begonnen, denen der Mord am saudiarabischen Regimekritiker und Journalisten Dschamal Chaschukdschi vorgeworfen wird. Hauptangeklagte sind zwei ehemalige Berater des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Ein Sonderkommando aus Riad hatte Chaschukdschi am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul brutal getötet. Die saudische Regierung hat den Mord eingeräumt. Bin Salman bestritt aber, diesen selbst angeordnet zu haben. (dpa/jW)