Tödliche Suche

AP Photo/Zaw Moe Htet/dpa Helfer versuchten am Freitag in Hpakant, die Opfer zu bergen

In Myanmar hat eine Schlammlawine am Donnerstag Hunderte Jadeschürfer in den Tod gerissen. Die Regierung erklärte am Freitag, Rettungskräfte vor Ort hätten mindestens 172 Tote geborgen. Damit forderte der Erdrutsch in Hpakant im Bundesstaat Kachin im Norden Mynamars noch mehr Opfer als ein ähnliches Unglück im Jahr 2005. Damals kamen 113 Menschen ums Leben.

Die jüngste Katastrophe ereignete sich am Morgen auf dem Gelände einer stillgelegten Jademine der Firma Tagaung Mining. Der Abbau dort hatte Mitte Juni wegen des Monsuns gestoppt werden müssen, zahlreiche Menschen suchten jedoch weiter nach dem wertvollen Rohstoff. Als durch den Regen ein Abhang ins Rutschen geriet, befanden sich auf dem Gelände etwa 300 Jadesucher, so das Onlineportal Irrawaddy am 2. Juli. Die Arbeiter, die dort auf eigene Gefahr gruben, wurden von der Lawine mitgerissen und unter den Schlammmassen begraben, als sie in einen Restwassersee rutschte.

Widrige Wetterverhältnisse mit Regenfällen behinderten die Rettungsarbeiten, so dass sie zeitweise unterbrochen werden mussten. Die Feuerwehr, die gemeinsam mit Polizei und Helfern die Suche nach Opfern auch am Freitag fortsetzte, sprach am Donnerstag abend von 54 Überlebenden, die mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Der Vorfall mag zwar in der Branche der größte seit vielen Jahren gewesen sein – in Anbetracht der Umstände ist die Katastrophe allerdings keine Überraschung. Schätzungsweise 90 Prozent der weltweit abgebauten Jade kommt aus Myanmar, Hauptabnehmer des Edelsteins ist das benachbarte China. Besonders im Bundesstaat Kachin hat der Abbau durchwühlte Mondlandschaften hinterlassen, ein Stück südlich in der Region Sagaing gibt es einige weitere Abbaugebiete. Da nur ein Teil der Förderung in organisierten Minen und gemäß staatlichen Regularien stattfindet, ist es äußerst schwierig, den Gesamtumfang der Abbauaktivitäten und erzielten Erlöse verlässlich zu beziffern. Schätzungen gehen davon aus, dass die Industrie im Land einen Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar besitzt.

Von den meisten Katastrophen nimmt die Außenwelt jedoch kaum Notiz: Im April vergangenen Jahres kamen 59 Menschen ums Leben, als die Randbereiche eines Restwassersees abrutschten. Im Juli starben bei einem Erdrutsch in einer anderen Mine 17 Arbeiter. »Obwohl es Vorschriften der Regierung zur systematischen Aufschichtung von Resterdreich und andere Regularien gibt, werden sie kaum umgesetzt«, wird Ko Naung Latt, der Vorsitzende der Umweltvereinigung Green Land, von Irrawaddy zitiert. Auch andere Nichtregierungsorganisation werfen der Politik vor, die Branche ungenügend zu überwachen.

Laut einer Übersicht des Natural Resource Governance Institute (NRGI), das sich weltweit für Reformen im Bergbau einsetzt, hat die Regierung weniger Lizenzen zum Abbau von Jade vergeben, Anfang 2016 waren es 21.000 und Ende 2018 nur noch 6.000. Doch nur ein Teil des Abbaus wird ansatzweise überwacht. Nach dem regulären Betrieb, der teilweise schon nach einigen Monaten wieder aufgegeben wird, graben sich unzählige Menschen durch das bereits umgepflügte Erdreich – in der Hoffnung, noch einen nennenswerten Fund zu machen. Sowohl unter den Minenarbeitern als auch den »freischaffenden« Schürfern finden sich Migranten aus nahezu allen anderen Landesteilen. Auch Kinder sind gezwungen, das Familieneinkommen mit dieser Arbeit aufzustocken.