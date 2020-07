UNO sichert für arme Länder Covid-19-Mittel

New York. Die UNO will große Mengen des Entzündungshemmers Dexamethason zur Behandlung von Covid-19-Patienten in ärmeren Ländern sichern. Dazu werde das Mittel zunächst für bis zu 4,5 Millionen Menschen eingekauft, teilten mehrere UN-Organisationen am Freitag mit. Laut einer britischen Untersuchung vom Juni konnte Dexamethason die Sterberate von schwerkranken Covid-19-Patienten um rund ein Drittel senken. (Reuters/jW)