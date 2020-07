Beijing weist US-Kritik an Manöver zurück

Beijing. China hat die Kritik des US-Verteidigungsministeriums an einem geplanten Manöver im Südchinesischen Meer zurückgewiesen. Der Sprecher des Beijinger Außenministeriums, Zhao Lijian, erklärte am Freitag, dass die militärischen Übungen zur Souveränität Chinas gehörten. Allenfalls gefährdeten bestimmte »nichtregionale Länder«, die dort Militärübungen durchführten, die Stabilität der Region, sagte er offensichtlich in Anspielung auf die USA. Das US-Ministerium hatte das Manöver am Donnerstag als »kontraproduktiv« kritisiert. (Reuters/jW)