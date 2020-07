Nationalistische Reflexe

Jeff J Mitchell/PA Wire/dpa Ziel der nationalistischen Attacken Johnsons: Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon, hier am 26. Juni in Edinburgh

Die mittelenglische Großstadt Leicester befindet sich seit dieser Woche aufgrund steigender Fallzahlen bei Coronainfektionen im lokalen Shutdown. Trotzdem will die britische Regierung an diesem Sonnabend landesweit Pubs und Gastronomie wieder öffnen lassen. Eltern und Lehrer verweigern die Wiederaufnahme des Schulbetriebs, weil sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko befürchten. Die Jugend demonstriert auf der Straße und versenkt Sklavenhändlerstatuen im Meer. Die Wirtschaft kriselt, jeden Tag hagelt es Jobverluste. Die Nachverfolgung von Coronainfektionsketten funktioniert auch im Juli wegen der Unfähigkeit der damit beauftragten Privatkonzerne immer noch unzureichend oder gar nicht. Eigentlich könnte man meinen, die britische Regierung hätte einiges zu tun.

Tatsächlich versuchen Premierminister Boris Johnson und seine Kollegen wieder Initiative zu ergreifen. Neben der Ankündigung von Investitionsmaßnahmen zählt das Anzetteln nationalistischer Streitereien zum Konzept. Am Mittwoch startete Johnson im Rahmen seiner wöchentlichen parlamentarischen Fragestunde einen Angriff auf Nicola Sturgeon, die Chefin der schottischen Regionalregierung. London werde nicht zulassen, dass aus England kommenden Personen die Einreise nach Schottland verweigert werde, erklärte der Premier. Am Donnerstag legte laut der schottischen Tageszeitung Daily Record der konservative Rechtsausleger und Vorsitzende des britischen Unterhauses, Jacob Rees-Mogg, nach. Mit seiner Aussage, Sturgeon plane die Errichtung einer Mauer an der schottisch-englischen Grenze, verglich er die Politikerin implizit mit US-Präsident Donald Trump.

In Wirklichkeit plant die schottische Regierungschefin nichts dergleichen. Sie will vielmehr die Schottland im Rahmen seiner Autonomierechte als Teil des Vereinigten Königreichs zugestandenen Möglichkeiten zur Eindämmung der Coronapandemie nutzen. Dazu zählt auch, aus England einreisende Personen in Quarantäne zu schicken. Dies sei eine derzeit nicht angedachte Maßnahme, was sich je nach Lage aber ändern könne, wurde Sturgeon vom schottischen Onlineportal Source Direct am Donnerstag zitiert. Es sei jedoch »schändlich«, Fragen der öffentlichen Gesundheit für einen Verfassungsdisput zu nutzen. Im Rahmen der »Devolution« (Verlagerung politischer Kompetenzen vom Parlament in London an gewählte Vertretungen in Schottland, Nordirland und Wales) ist die schottische Regierung für das schottische Gesundheitswesen zuständig, während die britische Zentralregierung das englische Gesundheitswesen verwaltet. »Was würde der Premierminister sagen, wenn ich im englischen Newcastle ein Zelt aufbaue und beginne, dort schottische Regierungspolitik umzusetzen?« so Sturgeon weiter.

Die Tories scheinen mit ihrem Säbelrasseln gegen Schottland auf ihre eigene, zunehmend englisch-nationalistisch eingestellte Kernwählerschicht zu schielen. Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov befürworten inzwischen 50 Prozent der konservativen Wähler die englische Unabhängigkeit, also letztlich die Auflösung des Vereinigten Königreichs. Je niedriger das Einkommen und je weiter nördlich die Befragten wohnen, desto höher die Befürwortungsrate.

In Schottland sieht es ähnlich aus. Dort befürworten laut Internetseite der Tageszeitung The National 54 Prozent der Befragten die Unabhängigkeit. Die schottische Nationalpartei SNP droht laut einem Artikel des Nachrichtenportals The Canary inzwischen offen mit einem Auszug ihrer Fraktion aus dem britischen Unterhaus, sollte Schottland die Durchführung eines neuen Unabhängigkeitsreferendums verweigert werden.

Doch der Disput zeigt auch andere Widersprüche auf. Laut einer am 30. Juni veröffentlichten Stellungnahme der »Scottish Tourism Alliance«, des größten Unternehmerverbands in der schottischen Tourismusbranche, hängen 70 Prozent des in Schottland durch Touristen generierten Umsatzes am innerbritischen Reiseverkehr. Eine Quarantäne englischer Reisender hätte deshalb »negative Auswirkungen« zur Folge. Bereits jetzt gelten 100.000 Jobs in der Branche als bedroht.