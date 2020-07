Vasily Fedosenko/REUTERS

»Solange die Menschen zu Kriegsdenkmälern und Obelisken kommen, um ihren Respekt zu erweisen, werden sie vor Unglück und Widrigkeiten geschützt sein«, sagte der belorussische Präsident Alexander Lukaschenko am Freitag, anlässlich des Unabhängigkeitstages während der Zeremonie der Blumenniederlegung auf dem Platz des Sieges in Minsk. Dies meldete die Agentur Belta. Der 3. Juli sei ein symbolischer Tag, so Lukaschenko weiter, und die Tausenden Teilnehmer der Parade – darunter Veteranen (Foto), Vertreter der Nachkriegsgeneration und Jüngere – repräsentierten dies. (jW)