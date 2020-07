USA: Rekordwert bei Corornaneuinfizierten

Washington. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA hat einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb von 24 Stunden wurden 52.898 neue Ansteckungen verzeichnet, wie die Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch abend (Ortszeit) mitteilte. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der Ausbreitung des Virus in den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump hält dennoch an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli fest. Die USA sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionsfälle liegt nach Angaben der Universität inzwischen bei 2,68 Millionen. Die Zahl der verzeichneten Todesopfer stieg zuletzt binnen 24 Stunden um weitere 706 und lag damit bei insgesamt 128.028. Lockerungen wurden inzwischen in mehreren Regionen des Landes teilweise wieder rückgängig gemacht. (AFP/jW)