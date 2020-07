Akademie lädt ein

Die Oscar-Akademie will vielfältiger werden. 819 Einladungen an potentiell neue Mitglieder seien herausgegangen, teilte die Akademie am Dienstag (Ortszeit) in Beverly Hills mit, davon 45 Prozent an Frauen und gut ein Drittel an unterrepräsentierte ethnische Gruppen. Insgesamt sind in dem Verband, der die Oscars verleiht, mehr als 9.000 Mitglieder organisiert. Neu eingeladen wurden Filmschaffende aus 68 Ländern, darunter die Mexikanerin Yalitza Aparicio (»Roma«), die Französin Adèle Haenel (»Porträt einer jungen Frau in Flammen«), die US-Rapperin und Schauspielerin Awkwafina, der deutsche Schauspieler Udo Kier und fünf Stars des südkoreanischen Oscar-Gewinners »Parasite«. (dpa/jW)