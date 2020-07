US-Kaufhauskette Macy's in roten Zahlen

New York. Die bereits angeschlagene US-Kaufhauskette Macy's ist in der Coronakrise tief in die roten Zahlen geraten. In den drei Monaten bis Ende Mai fiel unterm Strich ein Verlust von 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) an, wie der Shoppingriese am Mittwoch in New York mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Macy's noch 136 Millionen Dollar verdient.

»Obwohl unsere Filialen wieder geöffnet sind, gehen wir davon aus, dass die Covid-19-Pandemie das Land für den Rest des Jahres weiterhin belasten wird«, erklärte Macy's-Chef Jeffrey Gennette. Das traditionsreiche Unternehmen steckt schon länger in der Krise und hatte zuletzt bereits ein großes »Sparprogramm« mit tiefen Personaleinschnitten angekündigt. (dpa/jW)