Glück auf!

Gelsenkirchen. »Knappen«-Fans atmen auf: Clemens Tönnies ist mit sofortiger Wirkung als Aufsichtsratsvorsitzender beim Fußballbundesligisten FC Schalke 04 zurückgetreten. Auf einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag legte er alle Klubämter nieder. Das berichten Kicker und Bild, beide Blätter sind in der Regel gut informiert. Der milliardenschwere Fleischunternehmer Tönnies steht zur Zeit wegen der zahlreichen Coronavirusinfektionen in seiner Firma in Rheda-Wiedenbrück politisch stark in der Kritik. Fans demonstrierten am Samstag gegen ihn und die Klubführung. Tönnies war seit 2001 Vorsitzender des Aufsichtsrates und noch bis 2022 gewählt. (jW)