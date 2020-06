Hamburg. Dem Hamburger SV droht der Verlust zweier wichtiger Finanziers. Sowohl der Hauptsponsor Emirates als auch Unternehmer Klaus-Michael Kühne, der die Namensrechte am Hamburger Volksparkstadion erworben hatte, haben ihre zum 30. Juni auslaufenden Verträge bislang nicht verlängert. Das bestätigte ein Klubsprecher am Dienstag. Der HSV hatte zuletzt erneut den Aufstieg in die Fußballbundesliga verpasst. (dpa/jW)