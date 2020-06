Braunschweig. Nationalspieler Dennis Schröder gibt den Basketball-Löwen aus seiner Heimatstadt Braunschweig in der Coronakrise finanzielle Sicherheit. »Wir haben einen festen Grundstock für die Mannschaft, einen Mindestetat, den Dennis garantiert«, wurde Anwalt Filip Piljanovic, der Schröder bei den Niedersachsen rechtlich vertritt, am Dienstag von der Braunschweiger Zeitung zitiert. NBA-Star Schröder (26) von Oklahoma City Thunder soll in den kommenden Tagen alleiniger Gesellschafter seines früheren Klubs werden. (dpa/jW)