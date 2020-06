Beijing reagiert auf US-Visarestriktionen

Beijing. Im Konflikt um den Status der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat China Einreisebeschränkungen gegen US-Vertreter angekündigt. Beijing werde Visarestriktionen gegen US-Vertreter verhängen, die sich »in der Hongkong-Frage unerhört« verhalten hätten, erklärte das Außenministerium in Beijing am Montag. Vergangene Woche hatte die US-Regierung Einreisebeschränkungen gegen Vertreter der chinesischen Kommunistischen Partei verhängt. Erwartet wird, dass der Ständige Ausschuss von Chinas Nationalem Volkskongress das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong noch in dieser Woche bestätigen wird. (AFP/jW)