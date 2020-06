Israel könnte Annexionen aufschieben

Tel Aviv. Kurz vor einem Stichtag hat Israels Verteidigungsminister Benjamin Gantz angedeutet, dass erste Schritte zu möglichen Annexionen im besetzten Westjordanland aufgeschoben werden könnten. Alles, was nichts mit dem Kampf gegen Corona zu tun habe, müsse »bis nach dem Virus warten«, sagte Gantz am Montag vor einer Sitzung seiner Fraktion im israelischen Parlament. Die israelische Regierung will auf Grundlage eines US-Plans bis zu 30 Prozent des Westjordanlands annektieren. Laut Koalitionsvertrag zwischen Gantz und Regierungschef Benjamin Netanjahu könnten erste Schritte an diesem Mittwoch beginnen. Gantz hatte sich zuvor am Montag mit dem US-Sondergesandten Avi Berkowitz sowie US-Botschafter David Friedman getroffen. Aus Kreisen seiner Partei »Blau-Weiß« verlautete, Gantz habe dabei gesagt, der 1. Juli sei »kein heiliges Datum«. (dpa/jW)