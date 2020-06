Air France – KLM erhält Geld vom Staat

Amsterdam. Die niederländische »KLM – Royal Dutch Airlines« hat sich einen staatlichen Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro gesichert. Der Verwaltungsrat der Fluggesellschaft habe ein Unterstützungspaket der Niederlande akzeptiert, teilte die KLM am Freitag mit. So könne sie die Coronakrise überwinden und sich auf die Zukunft vorbereiten. Damit kann der Luftfahrtkonzern Air France – KLM jetzt mit Finanzhilfen von mehr als zehn Milliarden Euro rechnen, die direkt vom Staat kommen oder staatlich abgesichert werden. Frankreich stützt die Schwestergesellschaft Air France mit sieben Milliarden Euro. (dpa/jW)