Italien: Nach Infektionen Protest von Landarbeitern

Rom. Nach einem Ausbruch von Coronavirusinfektionen unter ausländischen Landarbeitern hat es in der süditalienischen Kleinstadt Mondragone Zusammenstöße zwischen Beschäftigten und der lokalen Bevölkerung gegeben. Die Bereitschaftspolizei schickte am Freitag Verstärkung in die Kommune nordwestlich von Neapel. Rund 700 Landarbeiter, die meisten aus Bulgarien, stehen dort seit Montag in einem Gebäudekomplex unter Quarantäne. 43 von ihnen waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Donnerstag waren Hunderte Arbeiter in einem Protestmarsch durch die Stadt gezogen, was zu Spannungen und Zusammenstößen mit Anwohnern führte, die mit Steinen nach den Menschen warfen. Die Polizei griff ein, um die Demonstranten zurückzudrängen und sie zurück in die Gebäude und die angeordnete Quarantäne zu schicken. (AFP/jW)