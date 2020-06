Pflegeheime: Regierung ohne Daten zu Covid-19

Hannover. Die Bundesregierung besitzt offenbar keine Daten zu Coronainfektionen in deutschen Pflegeheimen. Die Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann (Die Linke) habe bei der Regierung Zahlen zu Infizierten, Verstorbenen und Genesenen in Pflegeeinrichtungen erfragt, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Freitag. Patientenschützer reagierten empört. »Nach nur wenigen Tagen lagen Zahlen zum Coronainfektionsgeschehen in der Fleischindustrie vor«, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, den Zeitungen. »Doch wie es bei den über 800.000 Pflegebedürftigen in den Heimen aussieht, ist weiterhin unklar.« Die Regierung habe nicht verstanden, dass das Virus in der Altenpflege am härtesten zuschlage, sagte Brysch. »Faktenbasierte Hochrechnungen gehen hier von 4.500 Toten aus.« (AFP/jW)