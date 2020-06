US-Sanktionen: EU droht mit Gegenmaßnahmen

Brüssel. Nach den US-Sanktionen gegen die Ostseepipeline »Nord Stream 2« hat die EU-Kommission vor, Gegenmaßnahmen vorzubereiten. Dies geht aus der schriftlichen Antwort des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf eine Anfrage aus dem EU-Parlament hervor. Was genau geplant ist, wollte Kommissionssprecher Eric Mamer am Freitag jedoch nicht sagen. US-Präsident Donald Trump hatte Ende 2019 Strafmaßnahmen gegen Firmen in Kraft gesetzt, die am Bau der Gasleitung von Russland nach Deutschland beteiligt sind. Borrell teilte mit, US-Sanktionen gegen nach EU-Recht erlaubte Handlungen seien ein Verstoß gegen internationales Recht. (dpa/jW)