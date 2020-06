Libanons Präsident besorgt über Unruhen

Beirut. Libanons Präsident Michel Aoun hat vor Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen religiösen Gruppen in dem Land gewarnt. Die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten an die Atmosphäre des Bürgerkriegs »in besorgniserregender Weise« erinnert, erklärte er am Donnerstag. Zuletzt war es bei Antiregierungsprotesten zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der schiitischen Hisbollah und anderen Demonstranten gekommen. (dpa/jW)