EU-Behörde für Mittel zu Coronabehandlung

Amsterdam. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam hat am Donnerstag eine Zulassung unter Auflagen für das Mittel »Remdesivir« empfohlen. Der Wirkstoff könnte somit bald in Europa als erstes Medikament gegen eine schwere Coronaerkrankung auf den Markt kommen. Die EU-Kommission muss der Zulasssung noch zustimmen. Die Empfehlung der EMA gilt für die Behandlung von Erwachsenen und Heranwachsenden ab zwölf Jahren. Voraussetzung ist, dass der Patient eine Lungenentzündung hat und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden muss. (dpa/jW)